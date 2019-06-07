МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше, - сказал он. - Если потребуется больше, мы введем больше [специалистов]".

"Вопрос абсолютно технический, связанный с реализацией конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы, - отметил дипломат. - Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы. Одни уедут, другие приедут".

В конце марта в Венесуэлу прибыли из РФ два самолета с российскими военнослужащими. Как рассказал позже глава МИД РФ Сергей Лавров, военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.