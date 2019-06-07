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МИД России допускает увеличение числа военных специалистов в Венесуэле

По словам директора Латиноамериканского департамента МИД РФ Александра Щетинина, это возможно в случае необходимости
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия может увеличить число военных специалистов в стране в случае запроса Венесуэлы. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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"У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше, - сказал он. - Если потребуется больше, мы введем больше [специалистов]".

"Вопрос абсолютно технический, связанный с реализацией конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы, - отметил дипломат. - Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы. Одни уедут, другие приедут".

В конце марта в Венесуэлу прибыли из РФ два самолета с российскими военнослужащими. Как рассказал позже глава МИД РФ Сергей Лавров, военные, которые находятся на территории Венесуэлы, занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеПМЭФ-2019
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