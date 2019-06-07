{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков заявил, что карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна

Карабахский конфликт не обсуждался на встрече Путина и Пашиняна - Песков.

Новость дополняется

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПашинян, Никол Воваевич
Песков: все участники нормандского формата не видят целесообразности его расширения
Читать полностью