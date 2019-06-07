Песков: Кремль не видит целесообразности в расширении нормандского формата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Кремль пока не видит целесообразности в расширении нормандского формата в виду его низкой эффективности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать предложение нового президента Украины Владимира Зеленского привлечь к этому формату другие страны.

"Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в его расширении, - сказал Песков. - Пока можно констатировать, что сам по себе формат пока весьма нерезультативен из-за того, что Киев до сих пор не спешил с выполнением минских договоренностей". "В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно", - подчеркнул представитель Кремля. В то же время, по его словам, "все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев".