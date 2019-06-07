Врио губернатора Астраханской области подал документы для выдвижения на пост главы региона

АСТРАХАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный на этот пост 5 июня, в пятницу подал документы в избирательную комиссию для выдвижения на пост главы региона в качестве самовыдвиженца, сообщили журналистам в избиркоме.

"Бабушкин подал документы в порядке самовыдвижения", - сказал представитель избиркома.

Председатель избиркома Астраханской области Игорь Коровин пояснил ТАСС, что теперь врио главы региона предстоит собрать до 15 июля 121 подпись депутатов или глав муниципальных образований, и 7343 подписи избирателей.

Как сообщалось, депутаты думы Астраханской области назначили выборы губернатора региона на единый день голосования, 8 сентября, впервые в них смогут участвовать самовыдвиженцы. Ранее заявлялось, что избирательная комиссия Астраханской области получила заявления о выдвижении на пост главы региона еще от двух самовыдвиженцев - Игоря Гурбо и Германа Даниленко.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. С 1992 года по 2012 года Бабушкин проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных силах РФ и подразделениях ФСБ России. С 2013 года по 2018 год был заместителем руководителя Росимущества, а 25 сентября 2018 года - назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.