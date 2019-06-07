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Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Видеотрансляция

Как ожидается, глава государства "сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления"

ТАСС/Ruptly/Росконгресс

Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

Как ожидается, глава государства "сформулирует некоторые идеи по оптимизации системы глобального управления и ее приведения в соответствие с принципами равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

В пленарной сессии также участвуют председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава кабмина Словакии Петер Пеллегрини, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 

Модератор - журналистка и телеведущая Софико Шеварднадзе. 

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияБолгарияСловакияРоссияКитайСи ЦзиньпинГутерриш, АнтониуРадев, РуменПеллегрини, ПетерПашинян, Никол ВоваевичПМЭФ-2019
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