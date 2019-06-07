Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 19 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пытавшийся ранее участвовать в выборах мэра Москвы Владислав Бузаров стал в пятницу девятнадцатым подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приёму и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга…, приняла документы о выдвижении у Бузарова Владислава Вячеславовича. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году временно безработный Бузаров подавал документы в Московскую городскую избирательную комиссию для выдвижения кандидатом в мэры.

Ранее сообщалось, что также в пятницу предприниматель и представитель "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу" Александр Чухлебов подал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.