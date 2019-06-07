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Богданов заявил, что РФ не видела содержания "сделки века" США по Палестине и Израилю

Замглавы МИД России затрудняется сказать, когда и в каком виде эта сделка будет представлена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия не ознакомлена с содержанием американской "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию. Об этом в пятницу заявил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Они никому не показывали содержание этого плана. И когда она будет представлена, в каком виде я затрудняюсь сказать", - отметил он.

Теги
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильБогданов, Михаил ЛеонидовичПМЭФ-2019
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