Замглавы МИД РФ провел встречу с принцем Эсватини на полях ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел переговоры с принцем Королевства Эсватини (до апреля 2018 года - Свазиленд) Линдани. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"Был проведен заинтересованный обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего укрепления российско-эсватинийского сотрудничества в различных областях, включая координацию действий на международной арене. При этом подчеркнута взаимная заинтересованность в расширении инвестиционного партнерства и внедрении передовых российских технологий в сферах недропользования, сельскохозяйственного и промышленного производства в Эсватини", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в ходе состоявшейся беседы стороны уделили особое внимание практическим вопросам подготовки саммита Россия - Африка в октябре текущего года в Сочи.

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. Арабская республика председательствует в Африканском союзе в 2019 году. До встречи лидеров ожидается проведение в Москве экономической конференции Россия - Африка 20-21 июня и парламентской конференции Россия - Африка 3 июля.