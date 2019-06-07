Выборы в парламент КБР шестого созыва назначили на 8 сентября

НАЛЬЧИК, 7 июня. /ТАСС/. Выборы депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) шестого созыва пройдут 8 сентября 2019 года, соответствующее постановление приняли в пятницу депутаты республиканского заксобрания на очередном пленарном заседании, сообщает корреспондент ТАСС.

"В соответствии с действующим законодательством днем голосвания на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва является второе воскресенье года в который истекают полномочия депутатов парламента КБР действующего пятого созыва, то есть 8 сентября 2019 года", - сказал председатель комитета парламента по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Борис Мальбахов, оглашая текст документа. Постановление депутатами принято единогласно.

Нынешний созыв парламента КБР, в который входят 70 депутатов, избрали 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на 5 лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (50 депутатов, которая набрала тогда 62,28% голосов избирателей), КПРФ и "Справедливая Россия" (по 8 депутатов, по 11,55%), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 2 депутата, по 5,11%). Пятый созыв парламента КБР впервые в истории региона возглавила женщина - Татьяна Егорова.

В единый день голосования 8 сентября в 82 регионах России пройдет более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).