Депутаты Курской области назначили выборы губернатора на 8 сентября

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на очередном заседании в пятницу назначили дату выборов губернатора, временно исполняющим обязанности которого в октябре 2018 года был назначен Роман Старовойт, на единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Согласно законодательству, назначить дату выборов губернатора региона необходимо не позднее, чем за 90 дней до дня проведения голосования. Как уточнил на заседании зампредседателя Курской облдумы Александр Кичигин, проектом постановления "О назначении выборов губернатора Курской области" предлагается назначить дату выборов главы региона на 8 сентября 2019 года.

Все 37 присутствовавших депутатов проголосовали "за" назначенную дату.

По информации избирательной комиссии Курской области, голосование по выборам губернатора планируется организовать более чем на 1,1 тыс. избирательных участков в регионе. Всего правом голоса обладают около 925 тыс. избирателей. Впервые в этом году в регионе используют механизм "Мобильный избиратель", благодаря которому любой избиратель сможет проголосовать на удобном участке на территории области вне зависимости от места регистрации.

О своих намерениях участвовать в предстоящих выборах губернатора ранее сообщил Старовойт. В июне он примет участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по определению кандидата. Также в июне ожидается решение по кандидату от ЛДПР, предварительно, основной претендент - депутат Госдумы действующего созыва Сергей Иванов.