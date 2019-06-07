Матвиенко призвала дать Зеленскому время определиться с отношением к России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает "не драматизировать ситуацию" в отношении нового президента Украины Владимира Зеленского, дать ему возможность разобраться в обстановке и подтверждает готовность России к диалогу с Украиной.

"Мне кажется, надо дать новому президенту [Украины] время во всем разобраться", - заявила она в пятницу в эфире канала "Россия-1".

Матвиенко предположила, что прежде всего Зеленский на посту президента должен был внимательно изучить минские соглашения и "сделать первые шаги, которые, кроме Украины, никто не сделает - отвести войска, издать распоряжение о незамедлительном прекращении боевых действий со стороны Вооруженных сил Украины". "И тогда было бы моральное право в случае обстрелов с другой стороны сказать - это нарушение режима прекращения огня", - пояснила она, констатировав, что "пока таких действий решительных не видим".

Однако, обратила внимание спикер Совфеда, "нельзя забывать еще о том, что началась выборная кампания в Верховную раду и это во многом определяет действия Зеленского и его команды". "Ему [Зеленскому] хочется как можно больше получить поддержку граждан, он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться", - считает она.

"На мой взгляд, это ошибочная политика, неправильная, она не даст результатов", - подчеркнула Матвиенко. В то же время она призвала "дать время [Зеленскому] сформировать команду". "Ведь один в поле не воин, во многом команда, ключевые фигуры председателя правительства, министра обороны, министра иностранных дел будут определять политику новой команды", - отметила она. "Я бы не драматизировала ситуацию, я считаю, надо спокойно без эмоций <...> Дайте возможность разобраться новому президенту, определить свою позицию и продемонстрировать свою готовность к диалогу с Россией", - призвала Матвиенко. "Потом очень трудно вернуться назад, когда вы в эмоциональном состоянии, начинаются оскорбления, унижения", - - предостерегла она.

Спикер Совфеда также подтвердила, что Россия готова к диалогу с Украиной. "Мы к такому диалогу готовы", - заверила она.