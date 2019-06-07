Володин: РФ ждет конкретных шагов Зеленского по прекращению огня на юго-востоке Украины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский не имеет времени на раскачку, ему пора предпринять конкретные действия по прекращению боевых действий на юго-востоке страны и реализации минских соглашений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Человек, который избрался президентом, не имеет время на раскачку, тем более, в такой ситуации, которая сложилась на Украине <...> Мы ждем от вновь избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению минских договоренностей", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".

"Необходимо об этом напомнить, это все-таки те договоренности, которые были достигнуты с участием и Германии, и Франции, и российская сторона в этом принимает участие и делает многое для того, чтобы мирный процесс, мирное урегулирование в конце концов было реализовано на Украине. Но без президента Украины, теперь уже Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно", - добавил Володин.

Председатель палаты отметил, что судить о том, появилось ли "окно возможностей" с приходом Зеленского, рано: это покажут шаги, которые новый президент "пока не делает в правильном направлении". "Совершенно правильно предложил бывший президент [Леонид] Кучма остановить военные действия в Донецке и Луганске, и это было бы конкретным шагом, который стоило бы обсуждать. Пока этого не будет, еще раз подчеркну, не о чем говорить", - считает Володин.