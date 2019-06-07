Матвиенко: санкции США "выдохнутся", так как вредят глобальной экономике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Санкции, ставшие визитной карточкой внешней политики США, в итоге обязательно "выдохнутся" по причине негативного влияния на глобальную экономику. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1" в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Давайте к этому относиться, как к ситуации, которая обязательно пройдет. Выдохнутся санкции, потому что это вредит всем странам, это вредит не только России. Они, конечно же, в целом влияют на развитие мировой экономики", - сказала Матвиенко.

"Санкции, ограничения, угрозы, шантаж, недобросовестная конкуренция, аресты руководителей крупных зарубежных компаний - это уже стало такой визитной карточкой, приоритетом внешней политики США", - отметила она.

Матвиенко обратила внимание на необходимость консолидации усилий международного сообщества в противодействии угрозам мировой экономике. "Конечно же, нужно объединять усилия, вот на форуме об этом тоже шла речь, консолидировать усилия международного сообщества, государств с тем, чтобы бороться с торговыми войнами, остановить недобросовестную конкуренцию, обеспечить устойчивое развитие глобальной экономики", - сказала она.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.