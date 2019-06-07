Карасин: Россия готовит повестку дня переговоров в нормандском формате

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Россия готовит повестку дня обсуждений в нормандском формате. Об этом заявил ТАСС в пятницу статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы готовимся. Что касается повестки дня обсуждений, она находится в работе", - указал он.

По словам Карасина, Россия исходит из того, что переговоры должны принести реальные результаты и "правильно быть восприняты общественными кругами как России, так и Украины", а "встреча ради встречи не нужна". "Все возможности открыты, но все зависит от желания двигаться вперед. а пока те заявления, которые делает новый президент Украины и его ближайшее окружение, весьма противоречивы. В них трудно определить, чего больше: настроя на конструктивное взаимодействие или желания отметиться по известной повестке дня, которая носит откровенно антироссийский характер, подыгрывание националистическим силами на Украине", - заметил он.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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