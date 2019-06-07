Постпред РФ при ЕС: механизм ЕС по расчетам с Ираном никак не может набрать обороты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Механизм Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент для поддержки торговых обменов") никак не может выйти на эффективный уровень. Об этом в интервью ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Механизм существует, но, конечно, пока обороты не набрал. Единственное, чем он может пока похвастаться, так это тем, что выходят, наконец, на какие-то первые сделки. Но это сделки по продовольствию, которое не находится под санкциями в любом случае", - сказал дипломат.

"В данном случае опыта обхода санкций не возникает, - продолжил Чижов. - Естественно, возникает резонный вопрос: ну, хорошо, если это создавалось для того, чтобы проплачивать поставки несанкционных товаров, то зачем этот механизм вообще нужен? А мои европейские собеседники говорят, что это только начало, а вот потом мы...".

По мнению Чижова, запас терпения у Ирана может закончиться. "Иранцы уже дали понять, что могут пойти на определенные шаги со своей стороны, приурочили это объявление к первой годовщине выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако этими своими первыми шагами они не вышли за рамки СВПД, и объявление о встречных шагах пока вписывается в рамки сделки", - сказал постпред.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.