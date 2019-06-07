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ПМЭФ-2019
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МИД РФ: российских военных направят в Миссию ООН в ЦАР до конца июля

В африканской стране будут присутствовать 30 представителей российских миротворцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Российские военные до конца июля будут направлены в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) для участия в миссии ООН. Об этом журналистам в пятницу заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, "принято решение направить в миссию ООН 30 представителей российских миротворцев". "Думаю, [это произойдет] в ближайшее время. Не знаю, до конца этого или следующего месяца", - сказал замминистра.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил МИД и Минобороны уведомить Секретариат ООН о готовности направить в состав Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР до 30 военнослужащих ВС РФ. В МИД неоднократно подтверждали, что Москва по просьбе руководства ЦАР оказывает этой стране военно-техническую помощь на безвозмездной основе.

Теги
ЦАРРоссияБогданов, Михаил ЛеонидовичПМЭФ-2019
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