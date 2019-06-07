Посольство России направило письмо в Портон-Даун с вопросами по инциденту в Солсбери

"Трехминутный репортаж корреспондента Фрэнка Гарднера лишь подтверждает все наши сомнения и опасения относительно этой секретной военной лаборатории. Из материала следует, что в Портон-Дауне имеются образцы опаснейших вирусов <...> Далее корреспондент констатирует: именно в Портон-Дауне было установлено, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипали - "Новичок" (по западной классификации). Возникает вопрос: значит, и образцы "Новичка" на объекте имеются? Почему-то Гарднер "забывает" задать его своим собеседникам в лаборатории. Но напомним, что о наличии образцов этого вещества в свое время прямо заявлял тогдашний министр иностранных дел Борис Джонсон; не отрицал их наличие и директор лаборатории Гари Эйткенхед. Этот факт разрушает все умозрительные построения британского руководства об ответственности России за инцидент в Солсбери, которые были во многом завязаны на тезис, что "только Россия могла синтезировать это вещество", - сказал он.

В посольстве РФ напомнили, что Портон-Даун находится в 20 минутах езды от дома Сергея Скрипаля в Солсбери. "Известно, что утром 4 марта 2018 года Скрипали совершили автомобильную поездку, детали которой британская полиция не раскрывает. В ходе этой поездки камеры наблюдения зафиксировали машину Сергея Скрипаля, в том числе на улице Лондон-роуд, которая ведет как раз в направлении Портон-Дауна. Более того, по официальной версии, в течение этой поездки у обоих были выключены мобильные телефоны, что не позволяет точнее установить маршрут. Репортаж Гарднера с новой силой ставит вопрос о необходимости раскрытия всех имеющихся у следствия данных о том, чем занимались Скрипали утром в день отравления", - говорится в коммюнике.

Вопросы к лаборатории

"Есть немало дополнительных вопросов и к самой лаборатории. Когда, кто и как брал у Скрипалей пробы биоматериалов для анализа? Как обеспечивалась неприкосновенность проб от момента взятия до непосредственного начала анализа? Кто может это подтвердить? Как объяснить, что, согласно заключению экспертов ОЗХО, в крови одного из пострадавших было обнаружено вещество высокой степени чистоты и без следов химического разложения, хотя ОЗХО брала у Скрипалей пробы спустя 18 дней после отравления? Когда и в каком состоянии в лабораторию были доставлены домашние животные Сергея Скрипаля? Подверглись ли они анализу на предмет поражения химическим веществом? Почему было принято решение умертвить их?" - указали в посольстве РФ.

"Как брались пробы у пострадавших в Эймсбери Дон Стерджес и Чарльза Роули, как обеспечивалась неприкосновенность этих проб? Когда и в каком виде в лабораторию был доставлен флакон из-под духов, якобы найденный в квартире Роули? Был ли он запечатан или открыт, разбитый или целый, со следами расплескивания вещества или без таковых? Эти вопросы были в свое время официально заданы Форин оффису, но до сих пор остаются без ответа, как и предложение об организации встречи представителей посольства с руководством лаборатории", - продолжили там.

"Все это может показаться ненужными деталями, но именно они составляют ткань объективных обстоятельств, которые британские власти тщательно скрывают и от общественности, и от российской стороны. Вместо этого продолжают регулярно звучать ни чем не подкрепленные обвинения в адрес нашей страны, а в СМИ вбрасываются новые не проверяемые утечки, призванные держать тему на плаву и поддерживать в глазах обывателя образ "злонамеренной агрессивной России". Со своей стороны будем продолжать добиваться установления истины о произошедшем в Солсбери. Пользуясь случаем, направляем в лабораторию Портон-Даун письмо с просьбой дать ответы на приведенные выше вопросы. Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам. Как мы понимаем, ранее в такой возможности нашим СМИ отказывали", - подчеркнул представитель диппредставительства.