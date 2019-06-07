Путин рассказал, как закончил встречу с Си Цзиньпином после полуночи

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава российского государства рассказал о разноплановом и стратегическом взаимодействии Москвы и Пекина. "Это не слова, это конкретная политика и у нас действительно сложились с председателем Си Цзиньпином личные очень добрые отношения", - подчеркнул российский лидер.

Для примера Путин привел общение с Си Цзиньпином в четверг вечером после церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета. "Мы вчера (в четверг) с ним очень долго были вместе, обсуждали разные совершенно вопросы. В 12 ночи по Москве расстались, это в Пекине было уже 4 часа утра. И все было, о чем говорить", - сказал Путин.

Он признался, что ему пришлось заканчивать разговор: "Я потом уже сказал, что должен перед вами извиниться, но должен вас уже отпустить". "Хозяева так с гостями не поступают", - заметил президент с улыбкой. Однако, по его мнению, такое общение - "признак того, что очень большая повестка дня".