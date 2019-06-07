Путин назвал Зеленского хорошим актером, но для государственных дел нужны опыт и знания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Россия не отказывается от контактов с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ, назвав его при этом хорошим актером.

"Мы не отказываемся от контактов. Будем работать", - сказал Путин.

Отвечая на уточняющий вопрос ведущей, готов ли он к встрече без предварительных условий, Путин заявил: "А я что, разве отказывался что-ли? Мне никто не предлагал". При этом президент РФ отметил, что Зеленский должен принять решение, каких целей он собирается добиваться. "Вы понимаете, он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас "врагами", " агрессорами". Ну как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - сказал Путин.

"Послушайте меня. Я не знаю этого человека. Надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той отрасли, в которой он до сих пор работал. Он хороший актер", - продолжил российский президент. Это его высказывание было встречено в зале смехом и аплодисментами. "Я говорю серьезно, а вы смеетесь. Но одно дело кого-то играть, а другое дело быть кем-то. Для того, чтобы играть, нужен талант, это точно. И один из этих талантов - это талант перевоплощения. Ты через каждые 10 минут можешь менять амплуа - принц и нищий. И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант", - заметил российский президнт.

По его словам, для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества: определенный опыт, знания, умение увидеть проблемы,найти инструменты их решения, способность сформировать команду из дееспособных людей, дать им возможность свободно мыслить и предлагать решения. Кроме того, как отметил Путин, надо уметь объяснить миллионам людей мотивы своего поведения при принятии решений и, самое главное, иметь мужество брать на себя ответственность за последствия.

"Я не говорю, что у господина Зеленского нет этих качеств. Они вполне могут быть. Опыта может не хватать, но это, как у нас в народе говорят, дело наживное, это быстро приходит. Есть ли все другие качества у него, которые я перечислил? Вполне может быть. Но я этого не знаю. Он пока себя никак не проявил. А то, что мы видим - мы видим противоречивые высказывания", - сказал Путин.

По его словам, в ходе выборной кампании Зеленский говорил одно, а, став президентом, стал делать другие заявления."Поживем - увидим, посмотрим. Я не говорю, что он, еще ничего не сделав, уже все испортил своими высказываниями. Нет. Ну, посмотрим",- подвел итог Путин.