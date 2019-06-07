Депутата Курской облдумы лишили мандата за 27 незадекларированных квартир

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы на очередном заседании в пятницу досрочно лишили полномочий своего коллегу от КПРФ Игоря Астапова, не указавшего в декларации о доходах приобретение супругой 27 квартир.

Вопрос о лишении Астапова депутатского мандата поднимался судом в 2018 году по итогам прокурорской проверки 2017 года, когда было установлено, что депутат не указал в ежегодной декларации о доходах сведения о том, что его супруга приобрела 27 квартир. Как отметил в ходе заседания Курской облдумы председатель комиссии по мандатным вопросам, соблюдению регламента и депутатской этике Игорь Зоря, комиссией рекомендовано досрочно прекратить полномочия Астапова во исполнение решения суда.

"Решение принято", - сказал председатель облдумы Николай Жеребилов с учетом голосов 23 человек, выступивших за лишение Астапова депутатских полномочий. Шесть человек высказались против подобного решения, один воздержался.

По словам председателя комитета по правовым вопросам Наталии Соколовой, в данной ситуации за Астаповым также остается право на обжалование решения суда, в том числе, обратившись в Конституционный суд.