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Обострение обстановки в Косове
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Замглавы МИД РФ: генсек ООН разделяет позицию Москвы по нападению на дипломата в Косове

По словам Сергея Вершинина, Антониу Гутерриш назвал действия в отношении Михаила Краснощекова "ударом по престижу" организации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш полностью согласен с российской позицией по ситуации с нападением полиции Косова на российского сотрудника миссии организации Михаила Краснощекова. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Я лично с ним это обсуждал. Он сказал, что полностью разделяет нашу позицию о том, что такими действиями наносят, в том числе, удар по престижу ООН", - сказал дипломат.

"Для нас имеет очень большое значение, что речь идет о российском гражданине, но это и сотрудник ООН. Десятого [июня] будет обсуждение в СБ ООН, где мы эту тему заострим", - добавил Вершинин.

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в городскую больницу. Затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

Теги
РоссияГутерриш, АнтониуВершинин, Сергей ВасильевичОбострение обстановки в Косове
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