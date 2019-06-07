Путин заявил, что присутствие генсека ООН на ПМЭФ придает форуму особый статус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Присутствие на Петербургском международном экономическом форуме генсека ООН Антониу Гутерриша придает этому мероприятию особый статус, считает президент России Владимир Путин.

"Надеюсь, что вы находите [форум] конструктивным и полезным. И ваше присутствие тоже придает ему особый статус", - сказал глава российского государства, открывая встречу с генсеком ООН.

Путин заявил, что Россия удовлетворена конструктивными отношениями с ООН и ее организациями, и всячески выступает за укрепление центральной роли ООН в международных делах. Глава российского государства отметил значительные усилия Гутерриша для поддержания эффективности возглавляемой им организации. "Будем со своей стороны делать все, чтобы вас поддержать", - пообещал российский лидер.

В свою очередь генсек ООН поблагодарил президента России за приглашение на ПМЭФ. "Для меня это очень важная возможность обратиться к такой уважаемой публике - представителям правительств, бизнес-кругов, гражданскому обществу в целом по вопросам, которые играют важную роль для ООН и, прежде всего, в контексте этого форума в том, что имеет отношение к целям устойчивого развития", - сказал Гутерриш.

Генсек ООН отдельно отметил роль России в поддержке возглавляемой им организации. "Эта поддержка особо важна в те сложные времена, в которые мы живем", - сказал он. По его словам, "будучи государством-основателем ООН и постоянным членом Совета Безопасности Россия является неотъемлемым участником международных усилий по укреплению нашего мира".

Кроме того, Гутерриш поблагодарил Путина за активные контакты ООН с российской стороной. "Мы ведем переговоры по различным кризисам и ситуациям - от Сирии и Ливии до ситуации в ЦАР и Йемене. Кроме того, мы ведем переговоры по таким вопросам как торговля, борьба с изменением климата, терроризмом", - добавил он.