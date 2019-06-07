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ПМЭФ-2019

Генсек ООН разделяет позицию России по нападению на Краснощекова в Косове

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин пообещал, что российская сторона затронет эту тему на обсуждении в СБ ООН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Генсек ООН Антониу Гутерриш полностью согласен с российской позицией по ситуации с нападением полиции Косова на российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях Петербургского международного экономического форума.

"Я лично с ним это обсуждал. Он сказал, что полностью разделяет нашу позицию о том, что такими действиями наносят в том числе удар по престижу ООН", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Для нас имеет очень большое значение, что речь идет о российском гражданине, но это и сотрудник ООН. Десятого [июня] будет обсуждение в СБ ООН, где мы эту тему заострим", - добавил Вершинин.

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в городскую больницу. Затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.

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Гутерриш, АнтониуВершинин, Сергей ВасильевичПМЭФ-2019
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