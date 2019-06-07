Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подал 21 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Активист Анатолий Обросков в пятницу стал двадцать первым подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе горизбиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга приняла документы о выдвижении у Оброскова Анатолия Альбертовича. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

Обросков ранее был активистом общественного трезвеннического движения.

В пятницу, как уже сообщалось, документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Петербурга подали предприниматель и представитель "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу" Александр Чухлебов, а также самовыдвиженец Владислав Бузаров и лидер общественного движения "Бездомный дольщик" Александр Головко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.