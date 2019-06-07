Посольство России: статья NYT о Солсбери демонстрирует манипулятивные приемы ЦРУ

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Статья The New York Times о реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с Солсбери наглядно демонстрирует даже после выпущенного изданием уточнения, как принимаются политические решения в эпоху фейковой информации. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу вечером пресс-службой посольства России в Великобритании.
"Отдадим должное The New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания. Что касается существа вопроса, то и в новой версии руководство американских спецслужб предстает в весьма неприглядном свете. Готовность манипулировать политическим руководством и мировым общественным мнением давно превратилась в один из их излюбленных приемов", - отметили в посольстве.
Суть статьи
16 апреля The New York Times сообщила, что Трамп первоначально не хотел санкционировать высылку 60 российских дипломатов из США, однако якобы передумал под влиянием доводов, представленных директором Центрального разведывательного управления Джиной Хэспел. Издание утверждало, что она показала президенту полученные от британских коллег снимки детей, якобы госпитализированных в результате поражения боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", а также фотографии отравленных этим же средством уток. Снимки якобы произвели сильное впечатление на Трампа, после чего он одобрил наиболее жесткий вариант мер против РФ.
5 июня издание опубликовало уточнение к данному материалу, указав, что глава ЦРУ показывала Трампу просто "фотографии, иллюстрирующие последствия отравлений нервно-паралитическими веществами, а не фотографии, касающиеся конкретной химической атаки в Великобритании". Издание признало, что первоначально неверно изложило информацию, ему потребовалось почти два месяца на уточнение данных.
"В 2003 году Колин Пауэлл [занимавший тогда должность главы Госдепа США] показывал в Совете Безопасности ООН не образцы сибирской язвы, найденные в Ираке, а просто пробирку, которая выглядит как пробирка со спорами сибирской язвы. Для иллюстрации так называемых химических атак в Сирии по телевидению показывают ролики (снятые "Белыми касками" на деньги западных правительств), где фигурируют не реально пострадавшие дети, а просто дети, которые выглядят так, как могут выглядеть дети, пострадавшие от химоружия. Вот и в нынешнем случае Дональду Трампу показали не фотографии уток, погибших от отравления в Солсбери, а просто птиц, которые выглядят, как птицы, отравленные химическим веществом, - отмечают российские дипломаты. - Все это складывается в прискорбную картину особенностей принятия крупнейших политических решений в эпоху "фейк-ньюс", "постправды" и "гибридной безопасности".