Посольство России: статья NYT о Солсбери демонстрирует манипулятивные приемы ЦРУ

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Статья The New York Times о реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с Солсбери наглядно демонстрирует даже после выпущенного изданием уточнения, как принимаются политические решения в эпоху фейковой информации. Об этом говорится в комментарии, распространенном в пятницу вечером пресс-службой посольства России в Великобритании.

"Отдадим должное The New York Times. Очевидно, в газете осознали, что распространение откровенных фальшивок вредит репутации издания. Что касается существа вопроса, то и в новой версии руководство американских спецслужб предстает в весьма неприглядном свете. Готовность манипулировать политическим руководством и мировым общественным мнением давно превратилась в один из их излюбленных приемов", - отметили в посольстве.

Суть статьи

16 апреля The New York Times сообщила, что Трамп первоначально не хотел санкционировать высылку 60 российских дипломатов из США, однако якобы передумал под влиянием доводов, представленных директором Центрального разведывательного управления Джиной Хэспел. Издание утверждало, что она показала президенту полученные от британских коллег снимки детей, якобы госпитализированных в результате поражения боевым нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок", а также фотографии отравленных этим же средством уток. Снимки якобы произвели сильное впечатление на Трампа, после чего он одобрил наиболее жесткий вариант мер против РФ.