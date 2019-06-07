Замглавы МИД РФ напомнил руководству Южного Судана о компенсациях семьям погибших россиян

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый вице-президент Республики Южный Судан (РЮС) Табан Денг Гаи на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу обсудили ситуацию вокруг сбитого в декабре 2012 года вертолета с гражданами РФ. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсужден ряд актуальных вопросов дальнейшего развития российско-южносуданских связей в различных областях. При этом с российской стороны было акцентировано внимание на необходимость скорейшего решения вопроса о возмещении правительством РЮС ущерба авиакомпании АО "Нижневартовскавиа" за сбитый в декабре 2012 года в Южном Судане вертолет Ми-8АМТ и выплате компенсаций родственникам погибших членов экипажа - граждан России", - указали на Смоленской площади.

"Была также затронута сложившаяся ситуация в Южном Судане с упором на задачу устойчивого продвижения процесса урегулирования внутреннего конфликта в этой стране на основе ранее достигнутых всеобъемлющих договоренностей", - добавили в министерстве.

Кроме того, стороны подтвердили намерение наращивать взаимодействие на международных площадках, в частности ООН.

21 декабря 2012 года в Южном Судане неподалеку от селения Ликуангол (провинция Джонглий) в результате обстрела с земли разбился вертолет Ми-8АМТ авиакомпании "Нижневартовскавиа", зафрахтованный ООН. Погибли четыре россиянина, находившиеся на борту. Власти страны признали, что сбили машину по ошибке, приняв его за вертолет повстанцев.