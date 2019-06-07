Посольство РФ заявило о необходимости привести в порядок оскверненный монумент в Эстонии

ТАЛЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Посольство России в Эстонии в пятницу призвало оперативно удалить граффити, оставленные ранее на месте братского захоронения советских граждан, казненных нацистами. "В связи с подтвердившейся информацией о нанесении ущерба памятнику на месте братского захоронения советских граждан, казненных нацистами, в городе Курессааре на острове Сааремаа, посольство России в Эстонии призывает уполномоченные местные власти проявить уважение к памяти жертв преступлений гитлеровцев и принять меры по оперативному удалению намалеванных граффити, - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook. - Рассчитываем также на привлечение к ответственности виновных в этой хулиганской выходке".

В четверг местная газета Meie Maa сообщила, что вандалы осквернили памятник на братской могиле в Курессааре, в которой захоронены советские граждане, казненные во времена фашистской оккупации. По ее информации, у подножия монумента неизвестные нарисовали красной краской взрывающийся город, цифру "2019", а также написали несколько неразборчивых слов.

Как заявила старший следователь отдела полиции Курессааре Хеди Випп, подобный поступок может повлечь за собой штраф за нанесение ущерба имуществу. Если бы изображение на монументе включало в себя фашистскую символику, то наказание было бы более серьезным, поскольку расценивалось бы как акт вандализма в отношении культурной ценности, пояснила она.

Памятник в Курессааре был установлен в 1965 году на территории городской крепости на месте братской могилы 215 граждан СССР, которые были казнены во времена фашистской оккупации. На монументе высечены имена погибших.