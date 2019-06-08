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Врио главы Алтая подал документы на участие в выборах губернатора региона

Кандидатуру Олега Хорохордина на должность руководителя региона выдвинула партия "Единая Россия"

КРАСНОЯРСК, 8 июня. /ТАСС/. Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах руководителя региона. Об этом в субботу заявила в распространенном сообщении пресс-служба правительства региона.

"Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин в субботу, 8 июня, подал документы в избирательную комиссию региона и стал первым кандидатом на пост высшего должностного лица республики", - говорится в сообщении.

Хорохордин первым подал документы на должность руководителя региона. Он был выдвинут партией "Единая Россия".

47-летний Хорохордин стал врио главы региона в марте 2019 года, сменив на этом посту 66-летнего Александра Бердникова.

Выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября. Вместе с главой республики, жителям Алтая предстоит избрать депутатов регионального парламента.

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