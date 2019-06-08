В ЦИК РФ считают, что России есть чему поучиться у Казахстана в организации выборов

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Российские наблюдатели не имеют замечаний по подготовке к выборам президента Казахстана, более того, ЦИК РФ есть чему поучиться у коллег. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель председателя ЦИК России Николаев Булаев.

"Внимательно следил за тем, что происходило при выдвижении кандидатов, при организации агитационной кампании, и можно сделать вывод, что серьезных каких-то замечаний возможности сделать нет, и мне представляется, что и нам, в том числе, есть что посмотреть и чему поучиться", - отметил Булаев после заседания с участием руководства ЦИК Казахстана и международных наблюдателей.

Как подчеркнул Булаев, информация, полученная от руководства ЦИК Казахстана о ходе избирательной кампании, позволяет рассчитывать на "прозрачность выборов и объективность результатов голосования".

Осуществлять наблюдение за выборами в Казахстане будут представители СНГ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ПА ОДКБ, ТюркПА, ПА ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, ШОС, Организации исламского сотрудничества. Кроме того, наблюдать за ходом выборной кампании будут представители центральных избирательных органов более 30 иностранных государств.

В субботу в Казахстане наступил день тишины, когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.