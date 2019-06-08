Мизулина: требования к кандидату в президенты Казахстана следует применить и в России

НУР-СУЛТАН, 8 июня. /ТАСС/. Законодательное требование к кандидату в президенты Казахстана, по которому он должен иметь опыт работы на госслужбе не менее пяти лет, стоит перенять и России, считает член Совета Федерации Елена Мизулина, прибывшая в Нур-Султан в составе группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов СНГ.

"Это [опыт на госслужбе] показатель того, что у человека есть опыт управленческий, есть опыт работы во власти и он не окажется в ситуации непонимания, что делать <...> Поэтому это очень интересный опыт, и я лично полагаю, что на него надо обратить внимание и России тоже, потому что Россия - огромная страна, и риски попадания случайных людей тоже существуют", - заявила Мизулина на встрече наблюдателей от МПА СНГ с руководством ЦИК Казахстана.

Согласно конституции, президент Казахстана избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом республики более двух раз подряд. Исключение было сделано для первого президента страны Нурсултана Назарбаева: 21 мая 2007 года в конституцию были внесены поправки, дающие ему право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

Главой государства может быть избран гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние 15 лет, имеющий высшее образование и опыт работы на госслужбе или на выборных государственных должностях не менее пяти лет.

В субботу в Казахстане наступил "день тишины", когда запрещено вести любую агитацию в поддержку кандидатов на президентский пост. Этот запрет будет действовать и в день голосования.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.