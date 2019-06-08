Единороссы выберут партийного кандидата в губернаторы Мурманской области из 4 претендентов

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Делегаты партийной конференции "Единой России" в Мурманске в субботу выбирают кандидата от партии на предстоящие выборы главы региона из четырех претендентов. Как передает корреспондент ТАСС, их представили участникам конференции, в ближайшее время начнется тайное голосование.

Среди претендентов - врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, вице-спикер областной думы Владимир Мищенко, глава муниципального образования город Кировск Мурманской области Вадим Турчинов и директор гимназии №8 Мурманска Ольга Дзюба. Как сообщили ТАСС в региональном отделении партии, для утверждения кандидатом претендент должен набрать более 50% голосов делегатов конференции.

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. В субботу областной избирком начал прием документов от кандидатов. Участвовать в выборах могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.