Кандидатом в главы Мурманской области от КПРФ выдвинут депутат облдумы Антропов

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Делегаты партийной конференции КПРФ в Мурманске в субботу выдвинули кандидатом на предстоящие выборы губернатора депутата Мурманской областной думы Михаила Антропова. Об этом сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

"Кандидатом от партии выдвинут Михаил Антропов", - сообщили в партии. Изначально в список претендентов была внесена еще одна кандидатура - руководитель отделения партии в городе Кировск Мурманской области Артур Попов, но в результате обсуждений в анкету для голосования был включен только Антропов. За него проголосовали большинство участников конференции.

Антропов родился в 1954 году в городе Вязники Владимирской области. Окончил Московский энергетический институт, работал заместителем директора Центра физико-технических проблем энергетики Севера Кольского научного центра РАН. Избирался депутатом совета депутатов города Апатиты, депутатом Мурманской областной думы второго и пятого созывов, дважды главой Апатитов. В сентябре 2016 года избран депутатом Мурманской областной думы шестого созыва, председатель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации.

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. В субботу областной избирком начал прием документов от кандидатов. Участвовать в выборах могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.