Врио главы Мурманской области Чибис выдвинут кандидатом в губернаторы от "Единой России"

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Делегаты партийной конференции "Единой России" в Мурманске в субботу выдвинули кандидатом на предстоящие выборы губернатора врио главы Мурманской области Андрея Чибиса, передает корреспондент ТАСС.

В ходе голосования за кандидатуру Чибиса высказались 159 из 176 делегатов. Всего в список было внесено четыре претендента. Помимо Чибиса, это вице-спикер облдумы Владимир Мищенко, глава муниципального образования город Кировск Вадим Турчинов и директор гимназии № 8 Мурманска Ольга Дзюба.

Понять ситуацию на месте

Выступая на партийной конференции, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак отметил высокий профессионализм Чибиса. "Та погруженность и владение предметом, которые он [Чибис] сегодня показал, говорит о том, что он переживает за будущее региона и жителей, пропускает ситуацию через себя. И только так нужно подходить, по-другому просто не получится", - заявил представитель руководства партии.

Турчак, ранее занимавший пост главы Псковской области, обратил внимание, что "губернатор не должен сидеть в стенах своего кабинета, вырабатывать какие-то стратегии, считать, что он лучше всех знает, как будет развиваться регион", а должен "ездить по городам, поселкам, общаться с жителями".

В этом контексте он напомнил, что за прошедшее с момента назначения врио губернатора Чибис "очень большое количество муниципальных образований проехал лично". "И это не какие-то запланированные поездки, заранее согласованные с администрацией, [а] отклонения от маршрута, встречи с людьми, живое общение, готовность отвечать на любые неудобные вопросы", - добавил секретарь генсовета "Единой России".

Турчак выразил уверенность, что принятая программа развития Мурманской области как столицы Арктики будет "не на словах", а станет программой, которая "будет реализована в конкретных действиях и мероприятиях, и улучшит качество жизни всех мурманчан".

Биография кандидата

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары. Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. Работал на руководящих позициях Министерства регионального развития РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2013 года по 2018 год на должности заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 года назначен замминистра, в 2014 году был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ.

Выборы в Мурманской области

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. В субботу областной избирком начал прием документов от кандидатов. Участвовать в выборах могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.