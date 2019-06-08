ЛДПР выдвинуло кандидатом на пост губернатора Вологодской области Ольгу Ширикову

ВОЛОГДА, 8 июня. /ТАСС/. Вологодское региональное отделение ЛДПР выбрало кандидата для участия в выборах губернатора Вологодской области - депутата областного парламента, председателя комитета по социальной политике Ольгу Ширикову. Об этом сообщили в субботу ТАСС в региональном отделении партии.

"Сегодня на конференции регионального отделения ЛДПР в Вологде большинством голосов избрана кандидатом на должность губернатора Вологодской области Ольга Ширикова. Она является действующим депутатом законодательного собрания области, председателем комитета по социальной политике", - сообщила ТАСС заместитель координатора регионального отделения, депутат Вологодской городской думы Наталья Малованина.

По ее словам, высший совет партии рассматривал несколько кандидатур, но на конференции в субботу председательствующий зачитал решение высшего совета, в котором было рекомендовано включить в голосование одну кандидатуру - Шириковой. "Большинством голосов делегаты избрали ее в кандидаты. В ближайшее время она представит соответствующие документы в областной избирком", - добавила Малованина.

Региональное отделение ЛДПР насчитывает почти 3,7 тыс. членов, четыре представителя партии являются депутатами Вологодского заксобрания. На конференции присутствовали 30 кандидатов от 22 местных отделений из 34.

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября 2019 года. Пост губернатора на данный момент занимает Олег Кувшинников. Он работает в этой должности с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов в свою поддержку.