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ПМЭФ-2019

Беглов доложил Путину о развитии Петербурга

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента РФ Владимира Путина о развитии города. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проводил ли президент встречу с врио губернатора во время своей поездки в Санкт-Петербург.

"На полях Петербургского международного экономического форума Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСанкт-ПетербургПМЭФ-2019
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