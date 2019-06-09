Посол РФ заявил, что Москва заинтересована в преемственности внешней политики Казахстана

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы избранный 9 июня президент Казахстана продолжил тот курс во внешней политике, который проводил первый президент Нурсултан Назарбаев. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

"Президентские выборы - исключительно важное событие во внутренней жизни любого государства, - сказал он. - Казахстан, разумеется, не исключение. С учетом широких конституционных полномочий президента Республики Казахстан от того, кто будет им избран, зависит внутри- и внешнеполитический курс на предстоящие пять лет. Россия заинтересована в том, чтобы этот курс был продолжением политики, сформулированной и осуществляемой первым президентом Республики Казахстан - елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым".

"Речь, в первую очередь, идет о преемственности в плане дальнейшего развития казахстанско-российских союзнических отношений и интеграционных связей как по двусторонней линии, так и в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, - продолжил дипломат. - Думаю, что не погрешу против истины, если скажу, что как для России, так и для Казахстана такого рода образцовые взаимоотношения жизненно необходимы. Они вносят значительный вклад в обеспечение стабильности и процветания обоих наших государств".

В Казахстане 9 июня проходят президентские выборы. Впервые в них не принимает участие первый президент страны Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.