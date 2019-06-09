Посол РФ: Москва не пытается воздействовать на мнение общества в ходе выборов в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Россия исходит из того, что любое вмешательство в избирательную кампанию в Казахстане совершенно недопустимо, и не комментирует выборы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

Как подчеркнул дипломат, выборы президента Казахстана являются сугубо внутренним делом казахстанского народа. "Какое бы то ни было воздействие на эти выборы, влияние на предвыборную кампанию, а тем более вмешательство во внутренние дела, связанные с электоральной ситуацией в Казахстане, совершенно недопустимы. Россия строго придерживается этого основополагающего принципа во взаимоотношениях с дружественным Казахстаном. Мы не комментируем предвыборную кампанию, не даем оценок кандидатам, не пытаемся воздействовать на общественное мнение", - подчеркнул он.

"Казахстанский народ самостоятельно сделает свой выбор в соответствии с конституцией и законодательством Республики Казахстан, а также общепризнанными демократическими стандартами проведения выборов", - добавил Бородавкин.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.