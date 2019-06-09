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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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Прямая линия с Путиным состоится 20 июня

Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, архив

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, начался прием вопросов. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Кремля.

"20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Вопросы принимаются начиная с 08:00 мск 9 июня вплоть до окончания программы 20 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира", - уточнили в пресс-службе.

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Россия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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