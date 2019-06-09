Наблюдатели от Госдумы РФ рассказали, как проходят выборы в парламент Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 9 июня. /ТАСС/. Наблюдатели от Государственной думы отмечают высокий организационный уровень выборов в парламент Южной Осетии, которые в воскресенье впервые проходят в республике по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе.

"Мы достаточно хорошо ознакомились с ходом подготовки, посетив несколько избирательных участков и во Владикавказе и здесь в Южной Осетии. Высокий уровень подготовки, идет спокойное голосование. По нашей оценке явка достаточно высокая. Уверен, что никаких нарушений зарегистрировано не будет", - сказал журналистам глава делегации, член Комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов.

Член комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев в свою очередь отметил, что "предвыборный агитационный период в республике прошел очень спокойно, в отличии о предыдущих выборов не было нагнетания ситуации". "В этом заслуга Центризбиркома - они подготовили достойных, грамотных людей, которые проводят процесс голосования очень грамотно", - подчеркнул он.

Тайсаев также обратил внимание на высокий уровень безопасности на избирательных участках. "Думаю, что нам, в России нужно учится самой форме голосования, которая есть в Южной Осетии. Здесь каждый бюллетень подписывается наблюдателями с обратной стороны, это дает возможность не нарушать, и исключает возможность фальсификации бюллетеней", - сказал он.

О выборах

Впервые выборы в парламент Южной Осетии проходят по смешанной мажоритано-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев выбирают по партийным спискам, другую - по одномандатным округам.

Для голосования открыты 77 избирательных участков, 73 из них - на территории Южной Осетии, еще четыре за пределами республики - в югоосетинских посольствах в Москве и Сухуме, а также два участка в консульстве в Северной Осетии. По официальным данным, число избирателей, внесенных в списки участковых избирательных комиссий на территории Южной Осетии, составляет порядка 31 тыс.

Избиратель, предоставив паспорт гражданина Республики Южная Осетия, получает два бюллетеня - один по республиканским спискам кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями, второй по одномандатным избирательным округам. Бюллетени отличаются по цвету - одни золотистого цвета, другие серого. В каждом бюллетене в внизу есть также графа "против всех".

Согласно законодательству республики, порог явки избирателей на парламентских выборах составляет 50% плюс один. Барьер для прохождения в парламент для партий составляет 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании по единому округу. В одномандатном округе кандидату для победы необходимо набрать простое большинство голосов. Если несколько претендентов получат равное количество голосов, то избранным будет считаться тот, кто был зарегистрирован первым.

По единому избирательному округу зарегистрировано семь партий - "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", Народная партия, Коммунистическая партия, "Единство" и "Фыдыбаста". ЦИК отказала в регистрации партии "Родина". Также на выборы идут 98 кандидатов по 17 одномандатным округам, из которых 60 - выдвиженцы от партий и 38 - самовыдвиженцы.