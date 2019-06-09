В Госдуме рассказали, при каких условиях будет уплачен взнос в Совет Европы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Взнос России в бюджет Совета Европы будет уплачен после полного восстановления прав делегации РФ в Парламентской ассамблее организации. Это подтвердил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

"Россия должна быть восстановлена полностью в правах, и тогда все вопросы, в том числе финансовые, будут решены", - подчеркнул парламентарий. В связи с этим он указал на "определенные позитивные сигналы", которые исходят от ПАСЕ.

В апреле 2014 года делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 10 октября 2018 года генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее - могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. После встречи 16-17 мая глав МИД стран СЕ в Хельсинки на сайте организации появилось заявление Комитета министров о том, что все страны - участницы СЕ должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ. Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех стран - членов в июньской сессии Парламентской ассамблеи с учетом важности выбора генсека и судей Европейского суда по правам человека.