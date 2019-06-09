Мизулина заявила, что выборы президента Казахстана организованы на высоком уровне

НУР-СУЛТАН, 9 июня. /ТАСС/. Внеочередные выборы Казахстана проходят на высоком организационном уровне. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказала в воскресенье член Совета Федерации Елена Мизулина, прибывшая в Нур-Султан в составе группы наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - членов СНГ.

"На самом деле очень хорошая явка, у людей очень хорошее настроение. Вообще очень хорошо организованы выборы и трудно придраться - уровень очень высокий", - рассказала Мизулина.

Она отметила, что посетила в день голосования 10 избирательных участков и пообщалась с наблюдателями от разных партий и общественных объединений Казахстана.

В воскресенье в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендуют семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.