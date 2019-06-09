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Песков заявил, что партнерство России и Китая не направлено против третьих стран

По словам пресс-секретаря президента России, ставить вопрос, что Москва и Пекин координируются по вопросу Вашингтона или против него - в корне неверно

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российско-китайские партнерские отношения не координируются против третьих стран или группы стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Отличительной чертой российско-китайского партнерства является ненаправленность этого партнерства против третьих стран или группы стран. И поэтому ставить вопрос, что мы координируемся по вопросу США или против США - это в корне неверно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, по какой причине нельзя говорить о координации России и Китая в отношении США.

"Так неправильно говорить. Потому что, во-первых, и Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном, у нас с американцами свои проблемы. Они в основном касаются вопросов стратегической безопасности, разоруженческой тематики, касаются нежелания наших американских визави идти хоть на какой-то диалог, субстантивный в этой связи. Поэтому у нас проблемы у каждого свои", - отметил Песков.

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