Захарова: США сделают все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. США готовы на все, чтобы ослабить взаимоотношения России и Китая, и уже реализуют планы для достижения этого, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"Они [США] будут стараться сделать все для того, чтобы это взаимодействие, которое есть между Москвой и Пекином, ослабить как минимум - все будет поставлено на карту. И уже поставлено, уже существуют программы, планы - они уже реализуются", - сказала она.

Дипломат также отметила, что на Западе "очень сильно испугались" того, что происходит во взаимоотношениях РФ и КНР.

В среду в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. 6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжилась в Санкт-Петербурге, где он стал главным гостем Петербургского международного экономического форума.

По мнению председателя КНР, российско-китайские отношения устойчиво развиваются и переживают наилучший период своего развития. Россия и Китай твердо поддерживают друг друга и защищают жизненно важные интересы обеих стран, указал Си Цзиньпин, отметив, что Россия - самое посещаемое им государство.