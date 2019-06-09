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Ситуация на Корейском полуострове

Захарова заявила, что американская дипломатия напоминает о рабовладельческих временах

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что именно такая политика привела к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Международная политика Соединенных Штатов напоминает о временах, когда существовало рабовладение, заявила в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"То, что делают сейчас они [США], - это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времен <...> Тогда можно было просто управлять рабами", - сказала она.

Захарова отметила, что именно такая политика и требовательное отношение к другим странам привели к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова.

"Это не вопрос, который возник вне США, эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась", - подчеркнула представитель МИД России.

В июне 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Тогда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместный документ, согласно которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако в начале июня представитель МИД КНДР опубликовал заявление о том, что Вашингтону необходимо переосмыслить свою политику в отношении Пхеньяна.

Теги
СШАРоссияСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд
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