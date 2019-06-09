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Депутата Госдумы Арефьева утвердили кандидатом на пост астраханского губернатора от КПРФ

Ранее он уже участвовал в выборах губернатора этого региона

АСТРАХАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Конференция регионального отделения партии КПРФ в воскресенье утвердила кандидатом на пост губернатора Астраханской области от партии депутата Госдумы Николая Арефьева. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе отделения.

"9 июня в Астрахани прошла 50-я (внеочередная) конференция Астраханского областного отделения КПРФ. Один из вопросов - выборы кандидата в губернаторы Астраханской области. Большинством голосов на должность главы региона был выдвинут Николай Арефьев. После прохождения муниципального фильтра Арефьев будет официально зарегистрирован в качестве кандидата", - уточнили в пресс-службе.

По данным отделения, кандидатура парламентария была рекомендована ЦК КПРФ.

Ранее Арефьев уже участвовал в выборах губернатора Астраханской области, но победить не смог.

Выборы главы региона пройдут 8 сентября. В них впервые смогут участвовать самовыдвиженцы. В качестве самовыдвиженца 7 июня подал документы в избирком врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, также комиссия получила заявления от Игоря Гурбо и Германа Даниленко.

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