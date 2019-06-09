Калашников считает, что социалисты и Acum могут победить в конфликте с Демпартией Молдавии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что молдавским социалистам вместе с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") удастся преодолеть сопротивление Демократической партии Молдавии (ДПМ).

"Мне отрадно, что договорились блок Acum и социалисты наконец-то. И то, что они ситуативно начали проводить законодательные действия, надеюсь, что они завершатся успехом", - сказал Калашников в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.

"По крайней мере, я это полностью поддерживаю и думаю, что все будет успешно, потому что дальше двигаться так нельзя, когда один олигарх руководит государством, захватив все и вся. Это совершенно никуда не годится", - продолжил депутат. "Я думаю, что удастся", - добавил он, отвечая на вопрос о том, смогут ли социалисты и Acum выстоять в конфликте с ДПМ.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось избежать угрозы роспуска и организации досрочных выборов. Произошло это после того, как поддерживающие президента социалисты договорилась с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдавии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности.

Однако после обращения ДПМ Конституционный суд признал эти действия незаконными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенный срок утвердить правительство и постановили временно передать и.о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу обязанности президента. После чего Филип подписал указ о роспуске парламента вместо главы государства. Президент Молдавии Игорь Додон расценил это как попытку узурпации власти.