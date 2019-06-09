Косачев: Россия готова сотрудничать с новыми парламентом и правительством Молдавии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россия готова к взаимодействию с парламентом и правительством Молдавии, а Конституционному суду было бы логичнее сделать все для нормализации ситуации в стране, а не рушить политическую систему, выходя за рамки своей миссии. Такое мнение выразил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного "поджигателя" играет Конституционный суд. Только партии в парламенте договорились сформировать правительство и назначить премьера - Конституционный суд тут же объявил это решение недействительным. Более того: он потребовал распустить парламент. А еще отстранил от власти президента страны и назначил и. о. премьера", - написал Косачев на своей странице в Facebook, отметив, что суд таким образом нарушил принцип разделения властей.

"Вместо защиты политсистемы суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии. Потому что миссия эта суду навязана извне теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией", - добавил сенатор.

При этом, отметил Косачев, внешние силы в итоге решили все же иметь дело с парламентом и сформированным им правительством. В частности, в совместном заявлении высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана говорится, что Европейский союз готов работать с созданным парламентом правительством.

"Россия также придерживается этой линии. Полагаю, это единственный путь преодолеть политический кризис в стране, и Конституционному суду логичнее было бы не торпедировать усилия парламента, президента и правительства, а сделать все для того, чтобы обстановка нормализовалась. Жизнь ведь на сегодняшнем дне не кончается", - добавил глава комитета СФ.

Ситуация в Молдавии

Парламент Молдавии с момента после выборов 24 февраля пытался сформировать правящую коалицию и правительство. Только 8 июня поддерживающие президента Игоря Додона социалисты в итоге договорились с блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров Демократической партии Молдовы (ДПМ), которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с премьер-министром Майей Санду, которая является председателем Партии действия и солидарности, входящей в блок Acum.

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд (КС) с требованием оценить законность этих действий парламентских фракций Партии социалистов Республики Молдова и блока Acum. Суд признал данные решения неконституционными. Судьи констатировали, что парламент не сумел в отведенные законом 90 дней (отсчет велся с 9 марта, момента получения депутатами мандатов) утвердить правительство. После этого КС разрешил и. о. премьер-министра и члену ДПМ Павлу Филипу подписать указ о роспуске парламента вместо президента. Додон расценил это как попытку узурпации власти.