V форум "Примаковские чтения" открывается в год 90-летия со дня рождения Евгения Примакова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. V Международный форум "Примаковские чтения" открывается в понедельник в Москве в год 90-летия со дня рождения советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Максимовича Примакова.

Первый форум прошел в 2015 году в память о Примакове и был приурочен ко дню его рождения. Ежегодно в конференции принимает участие российское руководство, а в 2016 году на площадке мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин.

В этом году форум продлится два дня и соберет более 80 ведущих зарубежных экспертов из 29 стран и более 600 представителей российских академических, политических и деловых кругов. В их числе - первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, американский политолог, бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм, председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Возвращение к конфронтации?

Главная тема конференции в этом году сформулирована как "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?" Ожидается, что на открытии форума выступят помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин. В понедельник пройдут сессии, посвященные путям стабилизации Ближнего Востока, нарастанию противоречий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роли ЕС в мировой политике, а также новому противоборству великих держав.

Второй день форума откроется традиционным выступлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Затем участники конференции обсудят контроль над вооружениями, "новую холодную войну", возможности и пределы роста российской экономики. Специальная сессия будет посвящена наследию Примакова.

Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года на 86-м году жизни. В разные годы он занимал посты председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки РФ, министра иностранных дел РФ, председателя правительства РФ.