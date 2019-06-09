Медведев может обсудить на встречах в Женеве украинское урегулирование

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время своего визита в Женеву 10-11 июня может обсудить в двусторонних контактах с коллегами вопросы урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы аппарата кабмина Сергей Приходько.

"Украинская проблематика может стать предметом обсуждения в ходе двусторонних встреч на полях мероприятий в Женеве, посвященных 100-летию Международной организации труда, - сказал он. - Мы готовы к дискуссии по этой теме, прежде всего в контексте поиска путей политического урегулирования внутриукраинского конфликта на основе полной и последовательной реализации минского комплекса мер".

Представитель кабмина напомнил, что Швейцария регулярно оказывает гуманитарную помощь населению на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тыс. т различных грузов, в том числе химикаты для очистки воды специализированными предприятиями региона, что позволяет обеспечивать бесперебойное водоснабжение более 4 млн человек, проживающих по обе стороны линии разграничения.

"Приветствуем вклад швейцарских представителей в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию", - добавил Приходько. Он отметил высокую роль бывшего посла по особым поручениям Хайди Тальявини, которая в 2014-2015 годах занимала пост спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Украине и принимала непосредственное участие в выработке минских соглашений. "Ее соотечественник Тони Фриш является координатором гуманитарной подгруппы контактной группы и многое делает для решения неотложных проблем населения пострадавших от войны районов Донбасса", - подчеркнул Приходько.