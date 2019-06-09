Кабмин готовит проект закона о ратификации соглашения о сотрудничестве России и ЦЕРН

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство России уже готовит проект закона о ратификации соглашения о научно-техническом сотрудничестве России с Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Об этом сообщил журналистам первый заместитель главы аппарата кабмина Сергей Приходько.

"Подписанное 16 апреля 2019 года соглашения создает основу для развития взаимодействия с ЦЕРН по всей палитре научных направлений, представляющих взаимный интерес, - отметил он. - Соглашение подлежит ратификации в Российской Федерации, соответствующий законопроект уже готовится".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев начинает в понедельник двухдневный визит в Женеву, в частности, в этот день он посетит ЦЕРН и пообщается с его сотрудниками.

По словам Приходько, магистральным направлением сотрудничества РФ и ЦЕРН является физика высоких энергий. "Вместе с тем совместная работа охватывает широкий спектр научных вопросов, к их числу относятся физические исследования, осуществляемые вне коллайдеров, ядерная физика низких и промежуточных энергий, астрофизика, физика нейтрино, а также сопутствующие проведению фундаментальных исследований новейшие разработки по нанотехнологиям, материаловедению, современной электронике, информационным и компьютерным технологиям (в том числе системы сбора и обработки "больших данных"), созданию сверхмощных магнитов, медицинской физике", - перечислил представитель кабмина.